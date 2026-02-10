“Cada feminicidio ocasiona una tragedia social y familiar”

Publicado por Luisa Blanco Creado: Actualizado:

41 días 7 femicidios que enlutan esta historia. Son cifras dolorosas, brutal, pero real, que forman parte del caldo del cultivo de la violencia en contra de la mujer en nuestro país. Rosmery Sosa de 29 años fue el primer feminicidio de este 2026 en Gualey, otros sucesos que enlutaron el Año Nuevo fueron las muertes de la profesora Santa Sepúlveda de 32 años en la Zurza, Awilda Encarnación, 16 años de Ocoa, Katherin Méndez, de 18 años, asesinada dentro de su vivienda en Pantoja, y Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años, cayó abatida en el sector Mirador Sur. Este fin de semana la consternación se apoderó de Dajabón y el Distrito Nacional con el feminicidio de Marlín Omeris Domínguez de 35 años y Noemí Suárez de 20 años respectivamente.

¿Cuáles medidas urgentes se deben tomar para hacerle honor a la frase ni una más?, cuestionó a la ministra de la mujer, Gloria Reyes, a lo que responde, que entre las acciones que tiene este ministerio, está acercar los servicios y asistencia de urgencias a las mujeres, a fin de lograr que en este difícil proceso la acción sea menos burocrática.

Para tales fines, el Ministerio de Interior y Policía tiene iniciativas muy importantes a través de los espacios denominados los Puntos VIDA (Vigilancia, Identificación, Denuncia y Asistencia), una red de espacios seguros —públicos y privados— diseñados para ofrecer atención inmediata, resguardo temporal y conexión con los servicios especializados a mujeres que enfrenten situaciones de violencia de género, intrafamiliar o sexual.

Los mismos están certificados en espacios seguros en instituciones del gobierno central, comercios y establecimientos privados para que ninguna mujer esté a más de unos minutos de ayuda.

Estos puntos tienen un personal previamente capacitado para brindar atención inmediata con acompañamiento seguro y resguardo temporal, según la situación de riesgo al tiempo que tienen una conexión directa con el 911 y se integra con la iniciativa Vitalia de la Procuraduría General de la República, que articula prevención, detección, persecución y reparación para víctimas de violencia.

Empoderar la comunidad

La ministra de la mujer tiene por misión empoderar la comunidad para que se sienta responsable de lo que pasa en su entorno y que entienda que los problemas de violencia no solo son de marido y mujer, sino es un problema de Estado porque cada feminicidio genera una tragedia social y familiar.

En su intervención, fue reiterativa al afirmar que “si las iglesias, escuelas, juntas de vecinos y la comunidad en general alzara su voz en lo relativo a la violencia intrafamiliar, eso sería una gran ayuda para que el Estado pueda ejecutar acciones concretas, creemos que eso es una de las medidas que nos puede ayudar para reducir los casos de violencia y feminicidio porque sabemos que las mujeres que están en esa condición son parte de un círculo de violencia y por ello es tan importante involucrar a toda la sociedad”.

Actores del sistema

Reiteró que desde esta entidad conectan los actores claves del sistema de protección, prevención y sanción de violencia para armonizar visiones. “En primera instancia nos reunimos con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, con la intención de definir algunas prioridades del sistema.

También conversó con la titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, general de brigada Celeste Yanet Jiménez Cabral, quien les compartió información muy útil para desarrollarla de manera conjunta, y en los próximos días visitará la procuraduría para también articular estas acciones preventivas.

“Tenemos muchas iniciativas importantes, pero necesitamos ampliar el rango de acción porque una propuesta puede ser buena, pero si solo está en el Distrito Nacional y no llega provincias como Higüey, Santiago y San Cristóbal, que es donde se registran los mayores casos de violencia, entonces nos puede afectar en la implementación”.

Educación adolescencia

Reyes también pone de manifiesto que es vital trabajar desde la adolescencia en la prevención y educación de la violencia, y para lograr llegar a esta población, tienen como principal aliado al Ministerio de Educación. “Trabajaremos en coordinación para sobre todo atender las problemáticas de violencia desde el noviazgo en la adolescencia porque el inicio de una relación sexual a destiempo y dependencia puede terminar en violencia”.