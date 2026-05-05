IDIAF: Detrás de productividad agrícola que sostiene al país

Publicado por Hainan Reynoso Uribe Creado: Actualizado:

Organizar el sistema nacional de investigación agropecuaria es, para el doctor Eladio Arnaud Santana, el principal logro del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf) en más de cuatro décadas de existencia legal y más de 20 años de operación efectiva.

Pero no es el único. A ese logro institucional se suma la capacidad de conectar al país con redes científicas internacionales y de desarrollar soluciones concretas para la producción agrícola nacional.

“Es raro que usted llegue a un espacio en el mundo donde no sepan que existimos”, afirma el director, al destacar la inserción del país en circuitos globales de investigación.

Uno de los aportes más visibles del Idiaf ha sido el desarrollo de nuevas variedades de cultivos adaptadas a las condiciones locales.

Aguacate, mango, yuca, batata y habichuelas forman parte de una oferta genética ampliada que ha permitido elevar la productividad.

Según datos ofrecidos por la institución, la producción de arroz ha pasado de cuatro a entre seis y ocho quintales por tarea mientras que en habichuelas el rendimiento se ha triplicado, de uno a tres quintales por tarea.

“Ese es nuestro aporte: elevar la producción a partir de nuevas variedades y mejores prácticas”, sostiene Arnaud.

Ciencia aplicada al campo

El impacto del Idiaf no se limita a la genética. El manejo integral de los sistemas productivos —desde la siembra hasta la postcosecha— forma parte de su intervención.

Las recomendaciones sobre densidad de siembra, control de plagas, uso de insumos, frecuencia de riego y momento de cosecha provienen, en gran medida, de investigaciones desarrolladas por la entidad.

“Todo lo que tiene que ver con el manejo agrícola lo definimos nosotros en el sistema productivo”, afirma el director.

En el área fitosanitaria, el control de plagas y enfermedades es uno de los campos de mayor impacto, considerado un desafío global que afecta directamente la producción.

A esto se suma la transición hacia prácticas más sostenibles, como la agricultura regenerativa y el uso de biocontroladores, en respuesta a la demanda de alimentos de mayor calidad y menor impacto ambiental.

Ganadería y tecnología

En el ámbito pecuario, el Idiaf impulsa modelos de ganadería adaptados a las condiciones climáticas actuales. La introducción de razas más resistentes, como el Gir y el Girolando, combinadas con manejo técnico, ha permitido mejorar la producción lechera.

En una de sus fincas modelo, la producción pasó de 125 a 280 litros diarios en cinco años, acompañada de un aumento en la calidad nutricional de la leche.

“Muchas veces no es solo la genética, es el manejo”, subraya Santana, al mencionar prácticas simples como el descanso del ganado o el uso de cercas eléctricas.

Innovación

El Idiaf también ha sido pionero en la introducción de tecnologías de producción bajo ambiente controlado, como los invernaderos, así como sistemas hidropónicos y aeropónicos.

Estos modelos permiten optimizar el uso de agua y suelo, y diversificar la producción, especialmente en zonas de alta demanda agrícola.

Sin embargo, el impacto de la investigación no siempre se traduce de manera directa en beneficios para los productores.

Uno de los principales obstáculos identificados es la transferencia del conocimiento. Aunque el sistema de extensión agrícola está estructurado, requiere actualización para adaptarse a nuevas formas de comunicación.

Infografia

“El sistema está bien concebido, pero hay que modernizarlo”, señala el director, quien aboga por incorporar herramientas digitales y redes sociales para llegar de manera más efectiva a los productores.

A esto se suma la barrera estructural que representa el bajo nivel de formación de muchos agricultores, lo que dificulta la adopción de tecnologías.

“Los investigadores hablan un lenguaje que el productor muchas veces no entiende”, reconoce.

Más allá de la tecnología, el Idiaf identifica el problema económico estructural del productor agrícola que suele comprar insumos caros y vender barato, debido a su distancia del mercado final.

La solución, plantea la institución, pasa por la organización, la agregación de valor y una mayor cercanía entre productor y consumidor.

El Desafío

Aunque los avances son significativos, el propio director admite que el impacto del Idiaf es difícil de medir en cifras, precisamente porque su influencia atraviesa todo el sistema productivo.

El gran desafío a penas empieza en el laboratorio. La verdadera prueba sigue siendo lograr que cada avance científico llegue a tiempo a las manos del productor.

“El conocimiento está. El reto es que llegue, se entienda y se aplique”, resume el doctor Arnaud Santana.