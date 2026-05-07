Producción agrícola nacional
La tecnología avanza, pero el campo necesita todavía más manos
El país tiene cultivos altamente mecanizados, pero el gran reto sigue siendo llevar esa tecnología a pequeños productores y zonas de difícil acceso.
En República Dominicana, la mecanización agrícola no es una promesa futura, sino una realidad ya instalada en varios rubros productivos. Sin embargo, su expansión sigue limitada por factores económicos, geográficos y de organización.
Así lo plantea el doctor Eladio Arnaud Santana, director del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf), quien sostiene que el verdadero problema no es la falta de tecnología, sino cómo hacerla llegar a quienes más la necesitan.
“El arroz es el cultivo más mecanizado del país. Ahí prácticamente todo puede hacerse con máquinas. Lo mismo ocurre con el maíz y otros cereales”, explica.
También menciona avances importantes en rubros como la batata y la caña de azúcar, donde los procesos productivos están ampliamente mecanizados.
El problema no es técnico
Santana recuerda que la mecanización agrícola dominicana no comenzó con los tractores modernos, sino con el arado de bueyes. “La mecanización empezó hace mucho tiempo. Lo que hoy buscamos es extender sistemas más avanzados a una mayor cantidad de productores”, señala.
Ese proceso, sin embargo, tropieza con una realidad contundente: el 81 % de los productores dominicanos son pequeños productores, y en sectores como arroz y ganadería la cifra supera el 85 %.
Eso significa poca capacidad económica, bajo acceso al crédito y limitaciones para adquirir maquinaria costosa. “Nadie va a comprar una cosechadora de arroz para usarla una vez al año en 50 tareas”, resume.
Por eso insiste en que la mecanización depende directamente de la asociatividad productiva. La solución no está en que cada pequeño productor compre su propia maquinaria, sino en que se organicen bajo criterios empresariales para compartir recursos y acceder a financiamiento.
“Son pequeños no solo por el tamaño del terreno, sino por su capacidad económica, crediticia y de conocimiento”, afirma. El Estado, agrega, debe asumir un rol más activo. “El mismo rol que una madre con sus hijos: educar y facilitar lo necesario para que lleguen al nivel que deben llegar”.
La geografía dominicana también impone condiciones. En los llanos, dice, la mecanización puede alcanzar entre 90 y 95 %, especialmente en cultivos como arroz, maíz y otros cereales. Pero en zonas medias y altas, donde predominan cultivos como café, cacao, mango o aguacate, las limitaciones son mayores.
“No es tan fácil mecanizar una parcela de café en ladera. Ahí todavía la mano de obra intensiva sigue siendo indispensable”, explica. En esos casos, la salida es una combinación gradual entre trabajo humano y tecnología adaptada a cada terreno.
Mano de obra escasa
Paradójicamente, mientras algunos temen que la mecanización elimine empleos rurales, Santana asegura que hoy ocurre lo contrario: falta mano de obra. “Muchos dominicanos no quieren trabajar en el campo, y eso obliga a reducir la capacidad productiva”, afirma.
Incluso como productor privado, asegura haber tenido que disminuir sus propias operaciones por falta de personal disponible. Por eso considera que la mecanización no amenaza el empleo rural, sino que responde a una necesidad real del sistema productivo.
Aun así, advierte que la mecanización no resolverá por sí sola los problemas del agro. “La mecanización es una solución parcial. Ningún aporte es completo”, sostiene. Para que funcione, debe ir acompañada de desarrollo rural, agroindustria, acceso a mercados, capacitación y políticas públicas que permitan transformar la producción desde la raíz. “No se trata solo de máquinas. Se trata de organización”.