Con gratitud despiden a Leopoldo Díaz Henríquez

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El fundador de Hogar Crea, Leopoldo Díaz Henríquez deja un legado en favor de las familias y comunidades más vulnerables, contribuyendo con acciones concretas en la lucha contra las adicciones, sin dejar de lado el respeto de convertir al adicto en parte importante de la familia y la sociedad.

Su incanzable labor fue exaltado por familiares y amigos durante su velatorio en la funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln antes de ser sepultado en el cementerio Cristo Redentor quienes con pesar lamentaban el deceso del presidente de por vida (Ad Vitam) de la institución.

Legado

En una época desbordada de muchos estigmas y silencio, Julio Díaz Capellán, hijo de Leopoldo, narró la lucha de ser adicto y luego al ser rehabilitado, como su padre comprendió que la misma esperanza podía extenderse a cientos de familias que transitaban por la misma prueba.

Resaltó como logro su visión al ser la institución líder en prevención y tratamiento de adicciones reconocida por su eficiencia y perseverancia en dar respuestas a los problemas de las adicciones en la sociedad trabajando incansablemente en pro de una juventud que se puede perder en la oscuridad de la drogadicción.

A pesar de la tristeza que embarga en él, sus hermanos Amparo y Leopoldo junto a toda su familia, lo despedieron con mucha tristeza pero también con mucha gratitud por haber compartido su vida con todos los que lo amaron expresando como lo extrañaran.

Condolencias

En el velatorio estuvieron presentes diversas personalidades del país y en materia de la lucha contra las drogas entre esos el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu, quien afirmó como fue una figura clave en la historia del país y dedicó su existencia con un compromiso inquebrantable y una vocación de servicio ejemplar a la construcción de un país más solidario.

De su lado, la expresidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND), Mabel Feliz Báez, expresó como Don Leopoldo, cariñosamente lo mencionaba, fue el pionero de dar sentido a la enfermedad de la drogodependencia al considerar al consumidor como un enfermo y no un delincuente, trabajando en la reinserción social y el tratamiento al enfermo.

Mientras el presidente de la Junta Directiva de Hogar Crea Juan Agustín Molina, señaló que más allá de una adicción hay un factor mental, psicoemocional y crónico que no debe dejarse de lado para erradicar estas adicciones resaltando el trabajo de la entidad y reconocido nacional e internacionalmente.

Entierro Leopoldo Díaz, fundador de Hogares CreaChaimy Soriano

Personas rehabilitados lo despidieron con gratitud

Al velatorio acudieron personas que están en tratamiento de rehabilitación, personal terapéutico y profesionales de salud mental para despedir a quien definieron como su mentor, quien nunca le dio la espalda a muchos que solo buscaban ayuda y ser aceptados en la sociedad.