Gremio trata rescate ética y humanismo de medicina en país

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Volver al ejercicio médico humanizado y ético, lo mismo que tener un mayor conocimiento de la sociedad y de los sistemas de salud, son solo algunos de los temas que tratará el diplomado sobre liderazgo e igualdad de género.

Es organizado por el movimiento Médico Tejada Florentino, una entidad emblemática del Colegio Médico Dominicano.

Médicos y profesores universitarios impartirán las conferencias a más de 100 jóvenes profesionales provenientes de las diferentes provincias y del Gran Santo Domingo.

El doctor Senén Caba, del movimiento Tejada Florentino está al frente de esta iniciativa. Le preocupa la banalidad social y la deshumanización de la salud, un fenómeno que atrapa a los profesionales.

El diplomado tendrá una duración de cinco meses y tiene el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La humanización de los servicios de salud y la ética médica son tareas ineludibles que no pueden ser postergada y que hemos decidido asumir, dijo Caba.

Asegura que está perdida la motivación al estudio y a la investigación, por esa razón asumen la tarea de hacer líderes a los más jóvenes.

En efecto, el salón de acto estuvo repleto de generaciones de galenos que se reencontraron para compartir similares preocupaciones. Entre los asistentes al acto estuvieron los doctores, Altagracia Guzmán Marcelino, Fernando Sánchez Martínez, Fulgencio Severino, César Gómez, Mauro Canario y la periodista Doris Pantaleón.

La jornada médica arrancó ayer, pero tendrá cinco meses de duración. Se trata solo de una primera etapa educativa a la que seguirán otras, dijo Caba.

Serán facilitadores Matías Bosch, Mirna Jiménez, José Seling.