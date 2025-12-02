Grupos protestan contra los apagones

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- A pesar de la presencia policial y militar, grupos populares, organizaciones sociales, feministas y ambientalistas que integran la Coalición del Cibao, lograron paralizar gran parte las las actividades productivas, educativas y de transporte en diversas comunidades de esta región en demanda de construcción de obras y en repudio al alto costo de la vida, los apagones y la inseguridad ciudadana.

Los manifestantes incendiaron neumáticos y lanzaron escombros a las vías públicas en algunas de las comunidades. Se reportaron algunos dirigentes detenidos al principio, pero luego fueron puestos en libertad. No se reportaron pérdidas humanas.

El llamado de la convocatoria que concluye hoy a las 6:00 de la mañana fue acogido de manera significativa por la población, evidenciando un fuerte apoyo a las demandas comunitarias, según explicó el vocero de la Coalición, Osvaldo Brito, quien señaló que la persona herida en Navarrete es un hecho al margen.

Dijo que la huelga impactó en San Francisco de Macorís, Salcedo, Moca, San Víctor, Canca la Reina, Licey al Medio y Navarrete.

El dirigente manifestó que la jornada de protesta se realizó en reclamo de la construcción y reparación de caminos vecinales, el asfaltado de calles, el acceso a agua potable, así como una rebaja en el costo de la energía eléctrica y en la canasta familiar, gasolinas.