Grupos reclaman liberación de Maduro

Un grupo de ciudadanos, integrantes de organizaciones que defienden al régimen de Nicolás Maduro marcharon ayer hasta al Parque Independencia, en la capital, para exigir la liberación inmediata del capturado presidente y de su esposa, Cilia Flores.

Los consideran raptados en de una agresión militar abusiva contra el pueblo venezolano.

Los colectivos también demandaron que el presidente Luis Abinader rinda cuentas al pueblo dominicano sobre los graves acontecimientos que sacuden a Venezuela, América Latina y el Caribe.

Esto porque Abinader formalizó reciente un acuerdo que facilita el uso de bases militares y aeroportuarias dominicanas por parte de Estados Unidos, mientras “el propio Donald Trump ha declarado que su ejército utilizó más de 150 aeronaves desde al menos 20 bases para atacar a Venezuela”.

Según las entidades, cuando Abinader afirma que su gobierno “no reconoce al presidente Maduro”, debe explicar al país si respalda las declaraciones de Donald Trump y Marcos Rubio, quienes han afirmado que serán quienes dirigirán a Venezuela después de los ataques.