Gualey clama ADN cumpla con servicios

La comunidad de Gualey clama a la Alcaldía del Distrito Nacional que recoja la basura, ponga lámparas en las calles y frene su uso y el de las aceras como parqueos, para fomentar la seguridad ciudadana.

Carlos Santa Marina asegura que los desperdicios son un foco de contamionación y casa de ratones, cucarachas, mosquitos, moscas y hasta gusanos que llegan a las casas.

En cuanto a la oscuridad de las vías, Ramón Batista la define cómplice de la delincuencia.

Eliosoro Guzmán lamenta que los vehículos aparcados obstruyan el tránsito y que los peatones deban tirarse a la “tarvia”, por aceras ocupadas.