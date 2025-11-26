“Ningún país puede ni debe enfrentar el narcotráfico sin aliados", según presidente Abinader”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó un encuentro oficial en el que recibió al secretario de guerra de los Estados Unidos, Pete Pete Hegseth, acompañado de su delegación y autoridades nacionales.

En su discurso, Abinader destacó el compromiso de ambos países de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales en áreas clave como seguridad regional, comercio y migración.

El mandatario subrayó la importancia de la lucha contra el narcotráfico, señalando que desde el inicio de su gestión en 2020, y gracias a la colaboración con Estados Unidos, el país ha decomisado casi diez veces más drogas por año que en la década anterior. Estos resultados fueron reconocidos recientemente por una misión de alto nivel de la DEA.

Abinader agradeció además el respaldo de Washington a la candidatura del dominicano Leandro José Villanueva para dirigir la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

Finalmente, anunció que se ha acordado con Estados Unidos ampliar temporalmente la cooperación en vigilancia aérea y marítima, con el fin de reforzar la seguridad y combatir el narcotráfico, acciones amparadas en las leyes y acuerdos vigentes.