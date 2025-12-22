Habrá aguaceros y truenos en regiones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) pronostica que hoy ocurrirán aguaceros dispersos y aisladas tronadas en provincias de la región norte, en el noreste, el sureste y la Cordillera Central, siendo más notorias en el litoral Atlántico al final de la noche y en la madrugada.

Prevé que las temperaturas seguirán frescas en gran parte del país, siendo las mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 grados celsius.

En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se registrarán precipitaciones dispersas.

Fuertes lluvias anoche

Fuertes lluvias se registraron anoche sobre algunas provincias del país que provocaron inundaciones en zonas del Gran Santo Domingo y provincias La Altagracia, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Monte Cristi.