Habrá lluvias moderadas a fuertes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos dispersos a moderados en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, San José de Ocoa, La Vega, Santiago y Santo Domingo.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además que las lluvias iniciarán en la mañana y se extenderán hasta la tarde, también afectando localidades de Elías Piña, San Juan y Santiago Rodríguez.

Las temperaturas estarán bajas, en especial en zonas montañosas y valles del interior del país.