Haitiano se viste de héroe y salva a su compatriota de un atraco en Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. - Un ciudadano haitiano se ha vestido de héroe ante la ausencia policial en esta ciudad y, aunque su identidad permanece en el anonimato, su valentía es reconocida por la población.

El extranjero frustró un atraco que dos dominicanos intentaron ejecutar el pasado domingo al mediodía en la calle Salvador Cucurullo esquina Duarte, en esta ciudad, en contra de una mujer, también de origen haitiano. El hecho se hizo viral en las redes sociales.

Durante el incidente, los antisociales fueron impactados por un vehículo Hyundai color blanco, conducido por el extranjero con estatus migratorio legal, quien intervino para evitar el robo a su compatriota. Tanto el héroe como la persona que se libró del atraco permanecen sin identificar.

Tras el hecho, los dos hombres implicados y que quedaron captados en un video se entregaron este martes por separado a la Policía Nacional.

El primero en presentarse de manera voluntaria en el destacamento de Plaza Valerio en horas de la mañana fue Cristofer Torres Ortiz y posteriormente lo hizo David Jiménez Feliz, de 18 años, a través del periodista Orlando Reyes y su madre.

Ambos fueron presentados ante el general Jesús Rafael Tejada Tejada, director Regional Cibao Central de la Policía Nacional, en su despacho, quien aseguró que a los detenidos se les respetarán sus derechos. Posteriormente fueron enviados al Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) para los fines legales correspondientes y su posterior sometimiento ante el Ministerio Público.

En la escena fue dejada abandonada una motocicleta marca Z3000, color negro.