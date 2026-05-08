Hallan cadáver de un hombre cerca del río La Penda, en la autopista Duarte; autoridades investigan

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El cadáver de un hombre, cuya identidad hasta el momento no ha sido confirmada, fue hallado este jueves en las proximidades del puente sobre el río La Penda, en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, en Jamao al Norte.

Según datos preliminares, el cuerpo fue hallado próximo al afluente, situación que generó la intervención de agentes de la Policía Nacional y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni sobre las causas de su fallecimiento.

El hecho permanece bajo investigación a la espera de los resultados de los peritajes y del informe oficial correspondiente.