¿Han sentido este refrescamiento? Lugares de RD que ya están más fríos y por qué

Nos encontramos en el mes noviembre, y las temperaturas comenzaron a descender en la zona montañosa de República Dominicana debido a la entrada de aire más frío procedente desde el Atlántico.

Esta fue la observación del analista meteorológico Jean Suriel en su más reciente informe del tiempo en el país.

"Valle Nuevo amaneció con los termómetros registrando 6°C; mientras en Constanza, la temperatura mínima fue de 13°C durante la madrugada", reveló Suriel.

Además, indicó que vientos del noreste empujaron la masa de aire hasta el país, refrescando el ambiente de manera significativa en la Cordillera Central y en la región del Cibao.

Por otro lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reportó que, durante la noche y la madrugada, la temperatura se tornarán más frescas en todo el territorial nacional, especialmente en zonas de montañas y los valles del interior.

Reporte del tiempo

Distrito Nacional: ligeros incrementos nubosos con aguaceros pasajeros y posibles tronadas aisladas.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros y posibles tronadas aisladas.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones con aguaceros pasajeros y posibles tronadas.

Santo Domingo Oeste: medio nublado con aguaceros y tronadas aisladas.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.