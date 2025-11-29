Todo lo que hará Luis Abinader este sábado: Desde inauguraciones hasta almuerzos navideños

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, tendrá un día lleno de actividades, desde congresos, almuerzos navideños hasta inauguraciones en distintas localidades del país.

Sábado 29 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES

Distrito Nacional

10:30 a.m. El presidente Luis Abinader participará en el XIX Congreso Nacional Ordinario "Un Nuevo Contrato Social”.

Lugar: Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

12:00 p.m. El jefe de Estado sostendrá un almuerzo navideño con 1,500 militares activos.

Lugar: Ministerio de Defensa

Santiago de los Caballeros

2:00 p.m. El mandatario encabezará la inauguración del Centro Educativo Prof. Ceferino Bonilla Reyes.

Lugar: Hato del Yaque.

2:45 p.m. El presidente Abinader presidirá la inauguración de un polideportivo en La Yagüita de Pastor.

Lugar: Sector La Yagüita de Pastor.

3:30 p.m. El gobernante realizará una visita de supervisión al programa de asfaltado en el sector Los Solares.

Lugar: Sector Los Solares, Bella Vista.

3:50 p.m. El gobernante realizará una visita de inspección a los terrenos destinados a la construcción del polideportivo y la funeraria.

Lugar: Ensanche Bella Vista.

4:15 p.m. El jefe de Estado presidirá la inauguración del polideportivo municipal de Rafey.

Lugar: Rafey.

5:00 p.m. El mandatario sostendrá un encuentro con directivos directivos de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS).

Lugar: Auditorio de Ciencia de la Salud de la PUCMM.

6:30 p.m. El gobernante presidirá la inauguración del Centro Cultural Banreservas.

Lugar: Antiguo Hotel Mercedes.