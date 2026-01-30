Harán mañana demostración de Kendo en la UASD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Liga de Kendo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Luken-UASD) y la Federación Dominicana de esa disciplina (Fedoken) realizarán mañana una demostración de Kendo en el Dojo que fuera donado por la Embajada del Japón en el Polideportivo Tony Barreiro del alto centro de estudios.

La actividad está programada para iniciar a las 10 de la mañana, de acuerdo con una nota enviada por la Federación Dominicana de Kendo.

Se trata de la primera demostración del año que en japonés recibe el nombre de Dojo Kagami Biraki.

Es una ceremonia que significa apertura del espejo, que se realizada tradicionalmente en el mes de enero de cada año para simbolizar el inicio de un nuevo año, lleno de energía, salud y bienestar.

El evento incluye combates de kendo y IAI-Do, así como con un brindis de Sake entre todos los presentes.

De acuerdo con los organizadores, a la actividad asistirán autoridades diplomáticas de la Embajada de Japón en el país y del cuerpo docente y administrativo de la UASD.

El evento cuenta con la cooperación del Departamento de Educación Física y Deportes de la UASD, que dirige el maestro Julio Gómez Soto.