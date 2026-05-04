¿Has visto a María Herenia? Familiares piden ayuda para encontrarla

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Una mujer identificada como María Herenia Franco Mejía fue reportada como desaparecida desde ayer 3 de mayo de 2026, según informaciones ofrecidas por sus familiares, quienes solicitan ayuda urgente para dar con su paradero.

De acuerdo con los datos disponibles, la última vez que fue vista se encontraba en la urbanización Máximo Gómez. Al momento de su desaparición vestía una camisa rosada, pantalón largo y zapatillas blancas, y no portaba documentos personales.

Desaparecida

Sus allegados indicaron además que la mujer presenta un estado de salud delicado.

Familiares hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener cualquier información que contribuya a ubicarla, se comuniquen de inmediato al número 849-881-9715.

Agradecen de antemano cualquier dato que permita encontrarla sana y salva.