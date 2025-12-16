Hay nueva querella contra imputados semaforización

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fue aplazado ayer el juicio preliminar contra el grupo imputado en el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), encabezado por Hugo Beras y Jochy Gómez.

La decisión fue para permitir la notificación de una querella con constitución en actor civil depositada por representantes del Estado dominicano, el Ministerio de Defensa y la propia institución donde presuntamente se habría cometido el fraude, estimado en más de RD$1,300 millones.

La jueza Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, concedió un plazo de 29 días a las partes para el conocimiento y depósito de nueva documentación. La magistrada fijó la próxima audiencia para el 9 de febrero de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Rivas explicó que, en esta segunda audiencia del proceso, el tribunal dio cumplimiento a las disposiciones legales al notificar el expediente completo a las partes, por lo que espera que el 9 de febrero no haya inconvenientes que retrasen el curso del caso.

Asimismo, indicó que no descarta habilitar otros días de audiencia, además de los lunes y viernes ya calendarizados, con jornadas que podrían extenderse de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche.