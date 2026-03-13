Lo que hay que saber sobre el proceso contra el regidor Nigua, Ángel María Álvarez Peguero

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El regidor de Nigua, Ángel María Álvarez Peguero (conocido como “Enrique”), enfrenta un proceso judicial tras ser acusado de abuso sexual presuntamente contra su nieta .

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) lo suspendió de su militancia y la justicia le impuso tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El Ministerio Público presentó una acusación formal contra Álvarez Peguero por presunto abuso sexual continuado contra su nieta durante cuatro años. La gravedad de los señalamientos llevó al Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal a dictar tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Reacción del PRM

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció la suspensión inmediata de la militancia del regidor como parte de un proceso disciplinario interno. La dirección nacional del partido explicó que esta medida es preliminar y podría derivar en su expulsión definitiva, dependiendo de lo que determine el tribunal. El fiscal nacional del PRM, Tony Rodríguez, recomendó la sanción tras confirmar la existencia de la acusación formal.

Implicaciones políticas y sociales

• El caso ha generado fuerte impacto en la comunidad de Nigua y en la opinión pública nacional, dado que involucra a un funcionario electo.

• El PRM subrayó su política de “cero tolerancia” ante delitos que afecten la integridad de niños, niñas y adolescentes, destacando que la suspensión busca preservar la credibilidad institucional.

• Organizaciones sociales y comunitarias han pedido que el proceso se lleve con transparencia y que se garantice justicia para la víctima.

Lo que sigue en el proceso

El regidor permanecerá en prisión preventiva mientras el Ministerio Público avanza en la investigación y prepara la acusación formal para juicio.