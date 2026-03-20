Hemiciclo, escenario de diputados “llorar” obras para localidades

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Diputados de diferentes partes del territorio nacional y de todos los partidos políticos, incluyendo del Revolucionario Moderno (PRM) aprovechan el escenario del hemiciclo para llorar por obras estiman prioritarias para sus comunidades. La diputada por Puerto Plata, Fiordaliza Estevez, expresó que la parte oeste de la provincia ofrece las mejores playas y balnearios, pero llama al ministro de Obras Públicas para que acuda en auxilio de los municipios ubicados en esa parte del territorio, pero además de la parte central.

La congresista por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dijo que las calles y carreteras de los municipios están afectados por grandes hoyos y falta de señalización lo que pone en peligro la seguridad de quienes habitan la localidad, pero sobre todo, a los visitantes, sobre ahora que se acerca el asueto de Semana Santa.

El diputado José Luis Abreu, por la provincia La Vega, llamó la atención sobre la lentitud en varias obras en esa localidad, como la de un puente en la entrada que mantiene prácticamente paralizadas las labores comerciales.

El congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deplora que el puente en la entrada principal de La Vaga lleva más de tres años en construcción y desconocen las razones de la tardanza.

De igual modo se encuentran paralizados los puentes en las comunidades El Quemado, El Badén que avanzan en paso de tortuga.

Este legislador que lleva dos años en sus reclamos de los puentes desde la CD, deploró también el estado del drenaje pluvial en los sectores Villa Real y San Antonio, que se encuentran colapsado, lo que ha provocado que los comunitarios se lancen a las calles a reclamar.

La diputada Gabriela Abreu, clama por un acueducto para el municipio de Constanza, ya que a pesar de que en sus montañas nacen los ríos más importantes del país, no cuenta con el preciado líquido para el consumo humano. Gabriela Abreu, del Partido Revolucionario Moderno, reclama la reconstrucción o reparación de carreteras importantes como la Constanza-Tireo, la Culata, El Chorro, La Descubierta y otras que se encuentran en total deterioro poniendo en peligro la vida de los que se desplazan por la zona.