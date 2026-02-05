HGPS y embajada revisan avance trasplante hepático

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort) junto a las autoridades del Hospital General de la Plaza de la Salud, recibieron en la sede del hospital a la embajadora de Argentina.

Una nota dice que la diplomática fue recibida por el presidente del Patronato, doctor Julio Amado Castaños Guzmán, que fue una visita guiada que tuvo como protagonista a embajadora Sandra Windler y Vanina Rinaudo, consejera de la embajada, a los fines de fortalecer el Programa Nacional de Trasplante Hepático Pediátrico a través de programas de formación y cooperación internacional con instituciones como el Hospital Garrahan y el Incucai de Argentina.

Con esta alianza internacional, el Hospital sigue consolidándose como líder en trasplantes hepáticos en República Dominicana, siendo el único centro en el país que realiza este tipo de procedimientos tanto en adultos como pediátricos.

El doctor José Juan Castillo Almonte, director del Incort, se refirió a la importancia de la trayectoria de este centro asistencial para mantener y potenciar este tipo de trasplantes en el país, resaltando que su estructura y experiencia facilitarán la capacitación del personal como parte del convenio internacional y asegura el acceso de la población asegurada. Esto es to es valido para el régimen contributivo como subsidiado, son procedimientos especializados.

Por su parte, el doctor Jiomar Figueroa, gerente senior de gestión quirúrgica del Hospital, enfatizó que, al ser una institución regida por un patronato y sin fines de lucro, los beneficios obtenidos se reinvierten en mejorar los servicios y en la formación de profesionales en trasplantes, incluyendo cirujanos, enfermeros, anestesiólogos y hepatólogos.

Con esta alianza estratégica internacional se proyecta enviar profesionales nacionales a centros especializados en Argentina para realizar rotaciones y perfeccionamiento en trasplantes hepático pediátricos con calidad.