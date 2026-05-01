Hija menor de Rubby Pérez: "Me encantaría, en nombre de todos los niños huérfanos del caso Jet Set, ir a declarar en contra de Antonio Espaillat"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La hija menor del fallecido merenguero Rubby Pérez, Ana Beatriz Pérez Reynoso, dijo que quisiera ir a declarar contra el empresario Antonio Espaillat en el caso de la discoteca Jet Set.

"Me encantaría, en nombre de todos los niños huérfanos", dijo la joven en su cuenta de Instagram.

"Exigimos justicia por Jetset. por los que perdieron su vida allí, por los familiares que perdieron una luz, los niños que quedaron huérfanos, los padres que perdieron hijos. Por nuestro país", añadió Ana Beatriz.

El mensaje de la hija menor de "La Voz Más Alta del Merengue" publicó su deseo en momentos en los que se desarrolla la audiencia preliminar contra Antonio y su hermana Maribel Espaillat.

En la audiencia, que había sido aplazada para este viernes 1 de mayo, los abogados de la defensa presentan sus argumentos para acelerar esta etapa del proceso.

La audiencia preliminar es un procedimiento judicial previo al juicio oral, donde el juez de instrucción evalúa si existen pruebas suficientes (causa probable) para llevar a un acusado a juicio. Su función principal es filtrar casos, evitando juicios innecesarios, y depurar las pruebas que se utilizarán. No determina culpabilidad, solo si el proceso debe continuar.

Escuchadas las partes y valoradas las pruebas el juez determinará si existen razones suficientes para enviar a juicio de fondo o emitir auto de no ha lugar.

Más temprano, un pariente de víctimas mortales del colapso del Jet Set cuestionó la falta de empatía de los imputados durante la audiencia preliminar del caso.

Giordano Almonte, quien perdió a su madre y a un tío en la tragedia, aseguró sentirse desamparado ante la respuesta recibida tras el hecho que dejó 236 fallecidos y 180 heridos.