Hija de Rubby Pérez a un año del Jet Set: “Aprendiendo a vivir con una ausencia que no debió existir”

Rubby Pérez y Ana Beatriz en su último cumpleaños

A un año de la tragedia del Jet Set, en la que falleció el merenguero Rubby Pérez junto a otras 235 personas, su hija menor, Ana Beatriz Pérez, compartió un emotivo mensaje en el que confesó que “parece irreal” escribir sobre su partida.

En la publicación, expresó el impacto que ha significado este año sin su padre.

“Han sido 365 días aprendiendo a vivir con una ausencia que nunca debió existir, o al menos no tan pronto. Te recuerdo en cada momento y siento cuánto me haces falta todos los días. Cada llamada, cada te amo, cada ‘¿y ya tú comiste?’, ‘¿ya te bañaste?’, esas cositas del día a día que pensaba no perder tan pronto, y sin embargo, aquí estoy”, escribió.

También reflexionó sobre el paso del tiempo y el vacío que dejó su pérdida.

“El tiempo no borra lo sucedido ni calma el vacío que dejó. El recuerdo vive en nosotros, en todo lo que nos enseñaste y en el amor que siempre nos diste. Hoy te honramos con la misma fuerza con la que seguimos levantando la voz”.

En su mensaje, reiteró el reclamo de justicia por las víctimas de la tragedia.

“No olvidamos. No nos rendimos. Seguimos pidiendo justicia. Por ti, y por las demás 235 vidas que perdimos junto a ti. Te amo papi, más de lo que te imaginas, y cada día te extraño más”

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

