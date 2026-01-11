Hipólito Mejía sobre "barrida" de empleados tras llegada de nuevos funcionarios: "Traen a sus amiguitos"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En medio de los recientes cambios en el tren gubernamental y las cancelaciones en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el expresidente de la República, Hipólito Mejía, manifestó su desacuerdo con la práctica de remover a todo el personal cada vez que llega un nuevo incumbente.

“No estoy de acuerdo con que, cada vez que llega un nuevo jefe, se llevan todos los que están y entran nuevos”, expresó el exmandatario.

Agregó que, aunque no ve problema en que se realicen sustituciones dentro del mismo partido, cuestionó que muchas veces se impongan vínculos personales sobre la capacidad.

“Tú quitas gente de tu partido y metes gente de tu partido no es problema. Pero a veces no es así, a veces traen a sus amiguitos y no es bueno eso”, sostuvo.

Mejía indicó que esta situación no es nueva y recordó su propia experiencia al frente del Ministerio de Agricultura.

“Esto no es nuevo. Cuando yo entré a Agricultura había gente de todos los partidos y yo respeté eso”, señaló.

En ese sentido, afirmó que el presidente debe poner límites a este tipo de prácticas.

“El presidente no debe permitir eso, que un tipo que vaya se lleve a toda la gente. Yo no estoy de acuerdo con eso”, reiteró.

Cabe recordar que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también se refirió recientemente a este tema y criticó que algunos de los nuevos funcionarios designados por el presidente Luis Abinader cancelen, sin justificación, a servidores públicos del Partido Revolucionario Moderno.