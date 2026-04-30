Hombre desaparece tras presuntamente lanzarse al mar Caribe: ¿qué hacen las autoridades?

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El vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, informó este jueves sobre la desaparición de un hombre que presuntamente se lanzó al mar Caribe la tarde del miércoles 29 de abril, en un hecho ocurrido en la avenida 30 de Mayo, casi frente a Casa España, del Distrito Nacional.

De acuerdo con el informe preliminar, el suceso ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando el hombre, identificado como David Fernández, de 35 años, habría ingresado al área costera y posteriormente desaparecido. Hasta el momento, su cuerpo no ha sido recuperado.

Pesqueira explicó que cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 captaron el momento en que Fernández cruzó la vía desde su residencia hacia la orilla del mar, descendiendo hacia una cueva, punto en el cual se pierde todo contacto con el mismo.

Policía Nacional coordina búsqueda de hombre que se habría lanzado hacia el mar Caribe

En respuesta al hecho, equipos del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con unidades del Sistema 911, la Armada de República Dominicana (ARD) y otros organismos de rescate, mantienen activas las labores de búsqueda en la zona.

El vocero policial aseguró que los operativos continuarán de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero del ciudadano.