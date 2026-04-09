Hombre fallece al resbalar y caer al río Yubazo durante lluvias

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Un adulto mayor falleció este martes tras resbalar y caer al río Yubazo, en el municipio de Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, en medio de las fuertes lluvias que afectaron al país.

La víctima fue identificada como José Manuel de la Rosa.

De acuerdo con su hijo, Rubén José de la Rosa, el hombre se encontraba realizando labores en su propiedad al momento del hecho.

“Él estaba arreglando un árbol, poniéndole una vara”, expresó.

En ese sentido, explicó que su padre había sufrido anteriormente un accidente cerebrovascular (ACV), lo que le había dejado dificultades para caminar.

Un vecino, identificado como Erasmo Bautista, ofreció una versión similar.

“Estaba poniendo una vara para proteger ese ramo de una mata de aguacate que tiene ahí, resbaló y se cayó al río”, dijo a RNN.

Sin embargo, su hermano, Héctor Valdez de la Rosa, indicó que recibió otra información sobre lo ocurrido.

“La historia que a mí me contaron es que fue a buscar unos puercos”, afirmó.

El fallecido fue descrito por allegados como una persona tranquila y trabajadora.