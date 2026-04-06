Hombre mata a su pareja en Villa Altagracia: qué se sabe del caso

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Un hombre le quitó la vida a su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el sector La Torre, municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

La víctima fue identificada como Esmirna Yanet Lorenzo Mieses, de 30 años, quien falleció a consecuencia de heridas provocadas el pasado sábado con un arma blanca.

En tanto, el presunto agresor es Alberto García García (a) “Moreno”, a quien equipos especializados de investigación y búsqueda de la Policía Nacional persiguen de manera activa, a fin de capturarlo y someterlo ante la justicia.

“El caso se encuentra bajo investigación, mientras se continúan agotando todos los recursos necesarios para su pronta captura y sometimiento a la justicia”, precisó la institución del orden.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de enfrentar con firmeza los hechos de violencia y exhortó al señalado a entregarse por la vía que considere pertinente.