Un homenaje a las buenas prácticas

La empresa de comunicación digital Conexión RSE celebrará el 2 de diciembre la primera actividad sobre comunicación de la acción voluntaria en República Dominicana, una iniciativa con la cual busca destacar las iniciativas de buenas prácticas de voluntariado y participación cívica que impulsan un país más sostenible y solidario.

La entidad informó en un anota que con el apoyo de Compromiso Comunitario de Unibe estarán reconociendo las buenas prácticas de empresas y organizaciones que enaltecen la labor de los voluntarios.

Dijo que el la actividad, en el Salón de Actos de la Universidad Iberoamericana (Unibe), será desde las 6:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.

En el encuentro serán reconocidas tres empresas financieras y energéticas que tienen incidencia en todo el país y que están impulsando a través de su comunicación institucional una valoración especial del rol de sus colaboradores en el accionar como voluntarios.

Tony Arias Gil, periodista y gerente general de Conexión RSE, señaló que la organización ha creado ese espacio porque entiende que el país necesita fortalecer el contenido relacionado con las buenas acciones y con las prácticas positivas que implican la participación voluntaria.