Homenaje póstumo a analista Orlando Gil

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El escritor y analista político Orlando Gil fue homenajeado de forma póstuma, en el Tercer Convivio Literario del Noroeste, dedicado a su memoria.

El encuentro contó con la participación de poetas, historiadores, gestores culturales, cuentistas, ensayistas y críticos literarios de la región.

Una comunicación señala que el acto fue realizado el pasado sábado, en la Casa Cultural Josián Espinal, en el municipio Sabaneta, Santiago Rodríguez y que reunió a reconocidos intelectuales que resaltaron la trayectoria y los aportes del destacado columnista y pensador dominicano.

Durante la ceremonia, refiere el texto, el galardonado cronista y catedrático universitario, Rafael Darío Herrera, leyó una semblanza del homenajeado y entregó un pergamino a su hijo, Ernesto Lozano, en el que exaltan los méritos profesionales, literarios y analíticos de Orlando Gil.

Herrera destacó que el intelectual combinó “la sensibilidad poética con la agudeza del periodismo de opinión” y recordó que, aunque su apellido real era Lozano, eligió firmar como Gil, con el que se consolidó como un analista central en temas poco abordados por la opinión pública.

Orlando Gil nació en Mao, en 1949 y murió en febrero de 2022, dejando un legado en el pensamiento crítico.