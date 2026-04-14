Honras fúnebres de Carlos Batista este martes en la Funeraria Blandino

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Las honras fúnebres del periodista y comunicador Carlos Batista se realizarán este martes a partir de las 5:00 de la tarde en la Funeraria Blandino, donde familiares, colegas y amigos podrán rendirle tributo.

Batista, reconocido por su estilo crítico y su compromiso con la información veraz, deja un legado en la prensa dominicana. Su trayectoria en radio, televisión y medios escritos lo convirtió en una voz influyente dentro del periodismo nacional.