Honras fúnebres de Ramón Darío Reynoso, padre de Yeni Berenice Reynoso, serán este viernes

La Procuraduría General de la República informó del fallecimiento este jueves, en un centro de salud de Santiago, del profesor Ramón Darío Reynoso González, padre de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Reynoso González, de 71 años de edad, residía en El Higo, Luperón, Puerto Plata.

Sus honras fúnebres se llevarán a cabo entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde de este viernes, 6 de marzo de 2026, en el Cementerio Fuente de Luz, ubicado en la Circunvalación Norte, Santiago.

A las 2:00 de la tarde tendrá lugar la misa de cuerpo presente en el cementerio.

La procuradora Reynoso Gómez agradeció, en nombre propio y de sus familiares, las expresiones de apoyo de parte de amigos y conocidos, así como de todas las personas que han expresado solidaridad.