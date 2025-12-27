Tras horas de inconvenientes, Migración restablece el E-ticket

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Migración (DGM) informa a todos sus usuarios que, tras una falla técnica temporal en la página de acceso al llenado del E-ticket, el servicio ya ha sido restablecido gracias al arduo trabajo del equipo de tecnología de la institución.

La DGM lamenta los inconvenientes causados por esta falla y agradece la comprensión y paciencia de sus usuarios. Se autorizó transitoriamente a las líneas aéreas a abordar a los pasajeros de entrada y salida al país sin el llenado del documento, con el fin de minimizar el impacto en los usuarios.

La DGM se compromete a seguir trabajando para brindar un mejor servicio al usuario y a mejorar continuamente sus procesos. Un informe técnico detallado será remitido al Presidente de la República para conocimiento del caso.