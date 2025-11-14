Hospital diabetes recibe hasta 40 nuevos pacientes

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La diabetes tiene una incidencia cada vez más alta en República Dominicana, Es una enfermedad que afecta con el tiempo casi todos los órganos.

Cada día reciben en un solo hospital entre 34 y 40 nuevas personas con diabetes. El país tiene casi un 14 % de la población con la condición y adicional, 9.3 % es prediabético.

El análisis corresponde al doctor Ammar Ibrahin, director del Instituto Nacional de Diabetes y Nutrición (Inden). Este hospital recibe cada dia entre 900 a mil pacientes en el área de consulta, 400 consultas de pie diabético y 400 van a cura, asegura el especialista. Existen también otras subespecialidades.

Este centro tiene al mes hasta seis mil personas que se consulta sobre la enfermedad. Cada mes el Inden realiza hasta 100 intervenciones de pie diabético, expresa el diabetólogo.Se busca prevenir las amputaciones y mejorar la calidad de vida de la gente.

Al menos 35 millones de adultos viven con diabetes en América Latina y el Caribe y se proyecta que la cifra aumentará a 52 millones para el año 2050, con 30,4% de casos no diagnosticados destacó Alejandro Salvatierra, director médico de Adium Centroamérica y Caribe. Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, impulsado por la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La efeméride busca educar y generar conciencia sobre una condición que afecta a más de 580 millones de personas en el mundo y 35 millones en América Latina y el Caribe, explica.

En el caso específico de República Dominicana, el Atlas de la Diabetes de la FID 2025 registra que la prevalencia de diabetes en adultos (20 a 79 años) es de 16.6% . Este año, el llamado pone el foco en el bienestar de quienes viven con diabetes y en la importancia de construir entornos laborales inclusivos, solidarios y libres de estigma.

Este énfasis en el bienestar coincide con los avances logrados en los últimos años en el manejo de la diabetes. El abordaje de la enfermedad ha evolucionado desde una visión centrada en el control de la glucosa hacia un enfoque metabólico integral, que busca impactar positivamente en el peso y la salud cardiovascular.