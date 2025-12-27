Hospital Elio Fiallo garantiza atención a turistas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La directora del Hospital Elio Fiallo de Pedernales, Edelberta Otaño, informó ayer que ofrecieron atención médica oportuna y cumplió el proceso requerido para el traslado de una pareja de turistas extranjeros, recibida reciente en ese centro de salud.

Otaño explicó en una comunicación que desde su ingreso, los pacientes recibieron atención médica continua y conforme a los protocolos establecidos para extranjeros en los hospitales públicos del país, priorizando en todo momento su condición clínica y bienestar.

cobertura internacional

La doctora Otaño señaló que indicó que los extranjeros no tenía afiliación al sistema nacional de salud, por lo que, conforme a la normativa vigente, procedieron a a verificar la cobertura de su seguro médico internacional, el cual fue contactado y confirmó la cobertura de los gastos generados por la atención ofrecida.

En relación con los aspectos administrativos, la directora del hospital señaló que las gestiones realizadas fueron canalizadas de forma exclusiva a través del seguro médico internacional, sin hacerse efectivo aún ningún tipo de pago directo por los servicios brindados.

En lo que tiene que ver con la permanencia de los pacientes en el centro, la profesional de la salud explicó que respondió a la coordinación solicitada por los familiares, quienes gestionaban su traslado a un centro médico en la ciudad de Santiago, proceso que requirió evaluación clínica y coordinación previa.

“El traslado fue realizado posterior, con el consentimiento de los familiares y conforme a los protocolos médicos y administrativos establecidos, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de los pacientes”, expresó la directo del Hospital Elio Fiallo.