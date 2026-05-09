Hospital Hugo Mendoza suspende personal tras caso de la niña Aurora Suárez

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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza informó este sábado que ha suspendido de manera inmediata al personal asistencial involucrado en el caso de la niña Aurora Suárez, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las acciones correspondientes.

La directora general del centro, doctora Dhamelisse Then, encabezó una reunión junto al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón; el doctor José Martín Ortiz, de la Dirección Materno Infantil; y el doctor Edisson Féliz, del Servicio Regional de Salud Ozama, para dar continuidad a la evaluación del caso.

En un comunicado oficial, el hospital expresó su consternación y solidaridad con la familia de la menor, calificando la situación como “lamentable y dolorosa”.

“El bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes es nuestra prioridad. Reiteramos nuestro compromiso con la calidad, la seguridad del paciente y la dignidad humana en la atención pediátrica”, señala el documento.

El centro de salud aseguró que mantiene su política de transparencia y colaboración con las autoridades competentes para garantizar una investigación exhaustiva y justa.