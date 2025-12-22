Hospital retiene ancianos cruceristas

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

Oscar y Jennyfer Smich de 91 y 86 años, pareja de esposos cruceristas de Texas, Estados Unidos, fueron internados en el Hospital Elio Fiallo por afecciones respiratorias y de acuerdo con Testigos de Jeovah, religión a la que pertenecen, pasaron las de Caín, tras un compulsivo cobro de un supuesto seguro extranjero y la falta de una ambulancia para trasladarlos a otro centro.

Informaron que los ancianos fueron retenidos, luego de ser atendidos, sin darle el alta hasta tanto no pagaron una alta deuda en dólares por las atenciones recibidas.

Lo cierto es que tres días estuvieron en esa situación que el Elio Fiallo no ha explicado.

Según los informes, el director de la Defensa Civil local, Fernelis Dotel Pérez, gestionó la salida. Luego, canalizó un taxi, por el que pagaron 12 mil pesos para llevarlos a Barahona y de ahi a Santiago a casa de Tesigos de Jeovah.