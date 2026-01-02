Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Logro

Hospital de Tenares dice aumentó servicios

Llamó a la población a que continúen confiada en las autoridades sanitarias del municipio Tenares.

Hospital Ángel Concepción Lajara

Hospital Ángel Concepción Lajara

RAFAEL SANTOS
Publicado por
RAFAEL SANTOS

Creado:

Actualizado:

El Hospital Ángel Concepción Lajara informó que durante el pasado año 2025, alcanzó resultados históricos en la prestación de servicios, lo que dijo evidencia un importante crecimiento en la atención brindada a la población.

El encargado de Gestor de Redes, Roberto Sánchez, manifestó que de acuerdo con los datos institucionales, el centro de salud registró 20,440 consultas médicas, 15,674 atenciones de emergencia, 52,728 estudios de laboratorio, 8,779 imágenes diagnósticas, 854 hospitalizaciones, 802 cirugías y 101 partos atendidos, cifras que reflejan el fortalecimiento de la capacidad operativa y asistencial del hospital.

Precisó el citado comunicador, que estos resultados son fruto del compromiso, la vocación de servicio y el trabajo coordinado de todo el personal médico, administrativo y de apoyo, así como de la confianza depositada por los residentes.

De igual manera indicó Sánchez, que estos han sido logros basados en el trabajo constante y en el deseo de cada uno de los empleados. Llamó a la población a que continúen confiada en las autoridades sanitarias del municipio Tenares.

Sobre el autor
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

tracking