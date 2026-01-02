Hospital de Tenares dice aumentó servicios

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El Hospital Ángel Concepción Lajara informó que durante el pasado año 2025, alcanzó resultados históricos en la prestación de servicios, lo que dijo evidencia un importante crecimiento en la atención brindada a la población.

El encargado de Gestor de Redes, Roberto Sánchez, manifestó que de acuerdo con los datos institucionales, el centro de salud registró 20,440 consultas médicas, 15,674 atenciones de emergencia, 52,728 estudios de laboratorio, 8,779 imágenes diagnósticas, 854 hospitalizaciones, 802 cirugías y 101 partos atendidos, cifras que reflejan el fortalecimiento de la capacidad operativa y asistencial del hospital.

Precisó el citado comunicador, que estos resultados son fruto del compromiso, la vocación de servicio y el trabajo coordinado de todo el personal médico, administrativo y de apoyo, así como de la confianza depositada por los residentes.

De igual manera indicó Sánchez, que estos han sido logros basados en el trabajo constante y en el deseo de cada uno de los empleados. Llamó a la población a que continúen confiada en las autoridades sanitarias del municipio Tenares.