Hospitales de red listos para eventos fin de año

Las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS) habilitaron la red de hospitales para facilitar la atención de posibles pacientes con situaciones de salud durante las festividades de fin de año y Año Nuevo. Por esa razón, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama informó que los centros de la red pública de servicios garantizarán la atención médica oportuna y continua a la población durante el operativo que ha organizado el Gobierno a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). El lema de esta jornada es “Conciencia por la vida”. Han sido alistados para las festividades de Fin de Año, los hospitales más emblemáticos de Santo Domingo, como el traumatológico Darío Contreras, Ney Arias Lora, Francisco Moscoso Puello, Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, Marcelino Vélez Santana. En el sur del país, están listos los hospitales Juan Pablo Pina, Taiwán de Azua, Jaime Mota de Barahona, así como el de Neyba y Baní. Asimismo, en el Cibao, los hospitales Cabral y Báez de Santiago y el San Vicente de San Francisco de Macorís.

Estos hospitales reúnen la mayor afluencia de pacientes que son llevados por traumas o por problemas como riñas e intoxicaciones.

El Robert Reid Cabral, especializado en niñez, también ha sido preparado para atención. En las festividades de Navidad más de 15 menores tuvieron intoxicaciones alcohólicas.

Disposiciones

El doctor Lama dispuso medidas dirigidas a fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud ante el incremento de demandas asistenciales que suelen presentarse durante las festividades. Entre las disposiciones, se instruyó a las direcciones regionales y hospitalarias a organizar el personal de manera que los servicios de emergencias permanezcan cubiertos las 24 horas del día. Asimismo activar los planes y comités de Emergencias y Desastres, el plan de alta demanda asistencial y el plan de respuesta ante intoxicación por metanol.

La doctora Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del SNS expresó que se estableció el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación sanitaria, la instalación de salas de situación en los Servicios Regionales de Salud y la garantía de asistencia de emergencia médica adecuada y oportuna en todo el territorio nacional. Se dispuso reforzar la notificación y vigilancia epidemiológica con el reporte oportuno de variables como intoxicaciones alcohólicas en adultos y menores, intoxicaciones alimentarias, accidentes de tránsito y muertes asociadas.