Hoteles destacan logros sostenidos en La Romana

El presidente de la Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe (AHRB) Andrés Fernández, indicó que independiente de los logros obtenidos este año, sus grandes retos están en la sostenibilidad de sus recursos naturales, por lo que trabajan para tener playas acorde con la calidad que el turismo requiere.

Dijo que gestionan con las autoridades un plan de ordenamiento territorial definido, por lo que abogan por la ampliación de la carretera desde la Autovía del Coral hasta Bayahíbe que cuenta con dos carriles, pero que es necesario que se lleve a cuatro carriles para mayor seguridad y funcionamiento.

El dirigente hotelero señaló que ese destino turístico, que recibe cada día unos quince mil pasajeros, amerita que haya una vía alternativa en caso de que ocurra cualquier situación adversa y, también están apostando por una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que entiende que en un momento será uno de los grandes dolores de cabeza de cualquier destino turístico, no solo de la República Dominicana, sino del mundo.

Expresó que los hoteles de este destino turístico están prácticamente llenos y, esperan que en la segunda quincena de este mes de diciembre se llenen por completo. Dijo que los hoteles de Bayahibe han tenido un repunte en su reputación que ya se habían ganado previamente por la calidad de sus servicios, sobretodo cuando el Este del país se ve afectado por el fenómeno natural del sargazo, pero que esto no les afecta por la ubicación geográfica y la Isla Saona, que les protegen de ese mal que perjudica a muchas zonas del Caribe.

El señor Fernández explicó que siguen apostando por la calidad y la sostenibilidad de los hoteles y del destino Romana- Bayahibe.