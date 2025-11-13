Hoy en acción contra violencia hacia mujer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El periódico Hoy organiza el primer encuentro Conversatorio “Hagamos de la no violencia un compromiso de todos”, el lunes 24, a las 10:00 de la mañana en la Universidad Iberoamericana (Unibe), en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

El medio informó que esta iniciativa busca generar un espacio de reflexión, diálogo y compromiso ciudadano frente a la violencia de género. Abordará el tema desde perspectivas jurídicas, sicológicas y sociales. siendo la academia coanfitriona.

Participarán Ana Andrea Camacho, representante del Ministerio Público; Dilia Leticia Jorge, especialista en Derecho de Familia; Soraya Lara Caba, sicóloga; Aída Mencía Ripley, sicóloga y vicerrectora de Investigaciones e Innovación: Introducción y Moderación; Luis Vergés, especialista en conducta violenta masculina: Comportamiento de los hombres en contextos de violenciay José Miguel Gómez, siquiatra.

“Nos complacería contar con su presencia y apoyo en este conversatorio, con el aporte de su fiel compromiso a esta causa que nos involucra a todos como sociedad”, invita.