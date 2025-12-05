El dilema de la falta de parqueos en Las Cañitas: "El 99 % de las casas no tiene marquesina"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Justo al final del año 2024, el stock de vehículos registrados en República Dominicana ascendió a poco más de 6.1 millones de unidades. O sea, casi 385 mil más que el año anterior, según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Esa realidad del país se refleja y choca con lo que sucede, desde hace varios años, en el sector Las Cañitas, en el Distrito Nacional.

En ese barrio capitalino, donde muchas personas tienen hasta dos vehículos, parquearse no es una tarea fácil. Es lo que cuenta al periódico Hoy, para “Hoy en tu barrio”, el líder comunitario Luis Emilio González.

El panorama se conjuga con las estrechas y tupidas calles, y con los pocos espacios para aceras. La configuración de Las Cañitas es esa. En un recorrido realizado por este diario se comprobó cómo muchas casas fueron construidas sin lugar para estacionar al menos un vehículo.

“En estos sectores, el 99 % de las viviendas no tiene marquesina. Muchas veces, los vecinos y visitantes enfrentan situaciones por cuestión de los parqueos”, aseguró González.

Luis Emilio González es un líder comunitario que tiene más de 50 años residiendo en Las Cañitas.

“Este es un barrio que no fue (correctamente) planificado, y la gente ocupó terrenos aquí, pero aunque veas calles en buenas condiciones, no tenemos parqueos”, añadió.

Por esa realidad, las situaciones a las que se refiere el líder comunitario son, por ejemplo, discusiones como las que ocurren en la calle 7, esquina 10, protagonizadas por personas que creen que el espacio de la vía pública, frente a sus residencias, les pertenece y que nadie puede estacionarse ahí.

Durante el recorrido, el periódico Hoy vio cómo en muchas de las arterias viales de Las Cañitas las personas colocan, frente a sus residencias, cubetas grandes de pintura, conos, tubos con cemento, entre otros objetos, para evitar que terceros paren sus vehículos en esos lugares.

Se pudo ver, además, que existen personas que tienen estacionamientos para varios vehículos y los rentan con pago diario, semanal o mensual, una modalidad que no todos pueden sostener en Las Cañitas.

Las residencias con poco tiempo de construidas, como las que están levantando en la actualidad, en su mayoría, son edificadas sin marquesina.

En las pocas casas que tienen marquesina en Las Cañitas son celosos con la entrada

Este diario preguntó a varios a algunos cañiteros sobre la alarmante cifra que dio el líder comunitario, y confirmaron que la realidad es que en el sector hay pocas marquesinas.

Sobrepoblación vehicular

Del stock de vehículos, el 57.0 % son motocicletas, el 18.7 % corresponde a automóviles, el 11.9 % son jeeps y el 12.4 % restante corresponde a vehículos de carga, autobuses, entre otros. La mayor parte de los vehículos registrados pertenece al Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, con una participación de 29.4 %, 16.2 % y 8.1 %, respectivamente, según la DGII.

Los números se conjugan con la realidad social, económica y el desorden del país: la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, intenta evitar el caos que en cada sector, como sucede en Las Cañitas, se ve a diario.

La ley especifica en su artículo 237 los lugares prohibidos para estacionar o detener un vehículo.

“Los conductores no podrán estacionar o detener un vehículo en las vías públicas en forma tal que se estorbe u obstruya el libre tránsito, o cuando por circunstancias excepcionales se haga difícil y arriesgado el fluir del mismo. Sin embargo, se permitirá la detención en lugares no autorizados para estacionarse únicamente por el tiempo mínimo necesario para dejar o tomar un pasajero, excepto cuando exista señal contraria. Se entenderán por lugares prohibidos los siguientes: 1. Sobre una acera. 2. Dentro de un cruce de calles o carreteras. 3. Dentro de una distancia de cinco (5) metros de una boca de incendio o hidrante. 4. Sobre un paso de peatones o lugares destinados exclusivamente al tránsito de los mismos”.

Mientras históricamente las autoridades gubernamentales y legislativas del país han intentado poner orden, el crecimiento desbordado del parque vehicular, la informalidad estructural, la debilidad en los sistemas de fiscalización y el uso patrimonialista del espacio público imperan en casi todos los sectores de la capital.

El proyecto más reciente de parte de las autoridades respecto al tema es “Parquéate Bien”, que entró en vigencia el 26 de septiembre de 2022, con el propósito de favorecer el tránsito y la movilidad urbana, a través de la especificación de estacionamientos a la derecha, en el mismo sentido de la vía, en algunas zonas ya identificadas.

La iniciativa, sin embargo, parece que nunca llegará a los barrios marginados de la capital debido al mismo desorden, según las opiniones recogidas por cañiteros, como se hacen llamar los residentes de Las Cañitas, quienes no quisieron revelar sus nombres.