Hoy en horas de la tarde podría llover

Una débil vaguada en los niveles bajos de la troposfera aumentará ligeramente la nubosidad hoy en horas de la tarde y podría generar aguaceros aislados y posibles tronadas, según informó ayer el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las previsiones son para las provincias de La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Juan, Azua, Independencia, Baoruco y Elías Piña, entre otras áreas.

Por otro lado, informó que mantiene la alerta meteorológica por posibles inundaciones repentinas para cuatro provincias: La Vega, Santiago, La Altagracia y Monseñor Noel.

En cuanto a las temperaturas, estarán agradables en la noche y madrugada, especialmente en las zonas de montañas y valles del interior, debido al viento fresco del este/noreste.