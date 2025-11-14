Hoy siguen las vistas públicas del CNM: qué se discute y cuándo termina el proceso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) retoma este viernes las vistas públicas para evaluar a los aspirantes a ocupar vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), una fase clave del proceso que define a los nuevos jueces responsables de fortalecer la institucionalidad y el sistema democrático del país.

Las audiencias comenzaron el pasado 11 de noviembre y se extenderán hasta el jueves 20, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Todas las jornadas son transmitidas en vivo por los canales oficiales del CNM.

Qué se discute en las vistas públicas

En estas sesiones, los miembros del Consejo evalúan y seleccionan a los jueces de la SCJ, el Tribunal Constitucional y el TSE, así como el nombramiento del procurador general de la República y otros altos cargos del Poder Judicial.

Metodología de evaluación

En la primera jornada, cada postulante dispuso de cinco minutos para presentar su hoja de vida, trayectoria académica y cualquier información relevante.

Posteriormente, el comité evaluador realizó preguntas durante un máximo de 15 minutos por aspirante.

Las interrogantes giraron en torno a temas como:

Funcionamiento del sistema electoral

Rol de la ideología en los partidos políticos

Efectividad del Código Procesal Penal

Operatividad del sistema de justicia

Aplicación de la Ley de Casación

Perfil ético y deberes de un juez

Cantidad de aspirantes

El proceso cuenta con 83 postulantes.

En el encuentro del lunes fueron evaluados 21, y este viernes el CNM continuará con un grupo similar de aspirantes.