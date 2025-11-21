HRW aplaude sentencia del Tribunal Constitucional

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Santo Domingo, (EFE).- Human Rights Watch (HRW) calificó ayer de “victoria histórica para la igualdad” la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana que declaró inconstitucionales las normativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del país que prohíben las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo.

Cristian González Cabrera, investigador principal de HRW, declaró que -durante décadas- “estas disposiciones obligaron a los agentes LGBT a vivir con miedo a ser castigados simplemente por ser quienes son”.

“Este fallo es una rotunda afirmación de que un futuro más inclusivo es posible y necesario según la legislación dominicana”, añadió González Cabrera sobre la sentencia, criticada por las iglesias locales y organizaciones como el Colegio Dominicano de Abogados, que este mismo jueves la calificó como “desafortunada e innecesaria”.

En un comunicado, HRW recordó un escrito presentado ante el TC en agosto de 2024, en el que argumentó que la criminalización de la conducta entre personas del mismo sexo viola las normas internacionales, incluidos los derechos a la protección contra la injerencia arbitraria e ilegal en la vida privada y familiar y en la reputación o dignidad de la persona.

Además, HRW apuntó que el fallo del tribunal dominicano se alínea con una tendencia regional, ya que en los últimos años países de la región como Perú, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos han eliminado leyes y políticas discriminatorias similares que penalizaban las conductas homosexuales de los agentes del orden.

Al acoger una demanda presentada por los abogados Anderson Javiel Dirocie De León y Patricia Santana Nina, la alta corte dominicana señaló que estas normas impugnadas “violan el principio de razonabilidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo”.