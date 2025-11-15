IDOPPRIL: más de 200 empresas participan en 2do. Congreso Provincial de Prevención Laboral SPM

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

Con la presencia de más de 200 empresas de la provincia y la región este, se desarrolló el Segundo Congreso Provincial sobre Prevención de Riesgos Laborales, bajo el lema “Comprometidos con la Prevención de Riesgos Laborales para el Desarrollo Provincial”. El evento fue organizado por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y la Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de Macorís. ⁣

Contó con el apoyo de autoridades nacionales, locales y líderes empresariales comprometidos con la seguridad y el bienestar laboral.⁣

El congreso es resultado del acuerdo interinstitucional firmado entre ambas entidades, con el objetivo de promover de manera conjunta la prevención de riesgos laborales en beneficio de los trabajadores y empleadores de San Pedro de Macorís.⁣

Apertura e impulso institucional⁣

La ceremonia inaugural incluyó las palabras de salutación de la Dra. Solsereth Chapman, directora de la Regional Higuamo, y presidente de la Cámara de Comercio, del Miguel Ángel Rodríguez, seguidas por la apertura oficial a cargo del Dr. Agustín Burgos, director ejecutivo del IDOPPRIL, quien fue reconocido por su liderazgo y visión estratégica al impulsar esta segunda edición del congreso.⁣

El Dr. Burgos destacó que “la prevención no solo protege vidas, sino que impulsa la productividad y la sostenibilidad de las empresas”. Asimismo, reafirmó el compromiso del IDOPPRIL con la creación de entornos laborales seguros y saludables en todo el país.⁣

Programa académico y conferencias internacionales⁣

El congreso ofreció un contenido de alto nivel, con conferencias y paneles impartidos por expertos nacionales e internacionales en materia de seguridad, salud ocupacional, sostenibilidad y transformación digital.⁣

Entre las presentaciones estuvieron: “Prevención con propósito: Cómo la visión global de la Seguridad Social impulsa el bienestar laboral”, dictada por el Ing. Henry Mariño; el panel internacional “Personas seguras, organizaciones comprometidas: la prevención con valor compartido”, con la participación de especialistas de destacadas empresas, moderado por la Dra. Magy Severino (IDOPPRIL). ⁣

Además, “Digitalización y nuevas tecnologías para la seguridad laboral”, a cargo del Ing. Jonathan Marte; Seguridad vial laboral y movilidad segura en zonas turísticas”, presentada por el Ing. Aníbal Germoso, entre otros. Las ponencias promovieron la adopción de políticas más seguras, sostenibles y humanas, en beneficio del desarrollo económico y social de la provincia.⁣

Beneficios e impacto del congreso⁣

El evento se consolidó como un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias para fortalecer la cultura preventiva en las empresas.⁣

en procura de brindar a los trabajadores mayor bienestar, protección y calidad de vida.⁣

Entre los asistentes estuvieron: los miembros del Consejo Directivo del IDOPPRIL; la gobernadora provincial, Yovanis Baltazar; el vicepresidente de Seguros Reservas, Nelson Arroyo; los diputados Jacobo Ramos y Miguel Arredondo; el empresario Jesús Ferris Iglesias; y el presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel Rodríguez, junto a toda su directiva.⁣

También participaron directores y representantes del IDOPPRIL, como el licenciado Juan Brito, asesor de la Dirección Ejecutiva; el ingeniero Luis Rosario, asistente del director ejecutivo; la Dra. Francis Brito, directora de Prevención, y el Dr. Juan Sosa, encargado provincial.