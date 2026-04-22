Iglesia Católica pide Gobierno planificar medidas anticrisis

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Obispos del Consejo Permanente del Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) trataron ayer con funcionarios que integran la comisión especial que dialoga con sectores del país sobre la crisis económica generada por el conflicto de Medio Oriente y les solicitaron establecer un plan concreto sobre las medidas, que el Gobierno haga una planificación clara y la comunique a la población, para que la situación de los pobres sea lo menos impactada posible.

Al respecto, el Gobierno le aseguró que se preocupa por preservar el bolsillo de los dominicanos.

Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, presidente del Consejo Permanente de la CED, y arzobispo de la ciudad de Santiago, declaró que la reunión fue de diálogo y escucha por parte de los representantes de la iglesia, sobre las medidas que ha ido tomando el Gobierno ante esta crisis mundial y que evidentemente ha llegado y si continúa, llegará a toda la población.

“Parte de nuestra sugerencia ha sido que hagan una planificación clara, que se la comuniquen a la población”, sostuvo monseñor Rodríguez Rodríguez.

Señaló que les parece bien informar a la ciudadanía, ya que la ayuda a mantenerse calmada, porque al menos se sabe que hay un plan y cuál es.

También, que como la crisis golpea a todos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, hasta donde sea posible, que los bolsillos de los pobres, los ingresos de los pobres y la situación de los pobres sea lo menos impactada posible.

En tanto, el vocero de la Comisión y ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), expuso que en el país creció la economía y elevaron las recaudaciones, pese a los conflictos internacionales.

Agradeció la reunión con los obispos en el plan de diálogo, como parte de las medidas que toma el Gobierno para preservar el bolsillo de los dominicanos, evitando una escalada inflacionaria en la República Dominicana, como ha sucedido en otras latitudes.

Sostuvo que para evitar males económicos, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha aplicado subsidios a los combustibles y a los fertilizantes, con facturas que sobrepasan los RD$10,000 millones.

El obispo Rodríguez Rodríguez dejó claro que no se trató de una reunión con la Conferencia del Episcopado Dominicano, sino con el Consejo Permanente de la CED, integrada, por él, quien es su presidente, e integrada por su vicepresidente, monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey; el secretario general, monseñor Faustino Burgos, quien es obispo de Baní.

Por la provincia eclesiástica de Santo Domingo del Sur y obispo de Barahona, monseñor Andrés Napoleón, y por la provincia eclesiástica del Norte y obispo de San Francisco de Macorís, monseñor Alfredo de la Cruz Balderas.

Por la Comisión gubernamental, con Yayo Lovatón participaron en el encuentro en la sede de la ECD el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el ministro de la Administración Pública, Sigmund Freund Mena, y el viceministro de Hacienda, Alexis Cruz.