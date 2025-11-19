La impresionante forma en que se robaba la energía eléctrica en dos residenciales de La Altagracia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), y La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), realizaron un operativo de fiscalización en dos pozos destinados al suministro de agua potable en los residenciales Natura y Arboleda, ubicados en la provincia La Altagracia.

Durante la intervención, los técnicos identificaron acciones ilegales en la conexión eléctrica y levantaron el Acta de Irregularidad correspondiente, tras comprobar un consumo no registrado que generaba un impacto económico significativo para el sistema eléctrico nacional.

El informe técnico de EDEESTE estima que el consumo irregular ascendió a 193,641 kWh, lo que representa pérdidas anuales de RD$ 2,215,147.76 para la empresa, recursos que son fundamentales para seguir fortaleciendo la calidad del servicio eléctrico a toda la población.

Estas prácticas irregulares, especialmente cuando provienen de grandes consumidores, afectan de forma directa la sostenibilidad de la red, deterioran la infraestructura, incrementan las pérdidas y comprometen la disponibilidad del servicio para los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones.

PGASE y EDEESTE reiteran su compromiso firme y decidido de continuar enfrentando el fraude eléctrico en todas sus manifestaciones, garantizando así un servicio justo, transparente y eficiente para cada ciudadano.

Este operativo forma parte de una estrategia integral dirigida a proteger la legalidad, asegurar la equidad en la distribución de la energía y fortalecer la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.