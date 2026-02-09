INABIE hace aclaración sobre investigación de ProCompetencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) precisó que la investigación iniciada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) contra varios oferentes, por presunta colusión, corresponde a un procedimiento de compras públicas realizado en el año 2023, previo a la actual gestión.

El proceso bajo investigación es la licitación pública nacional INABIE-CCC-LPN-2023-0049, información que está detallada en la Resolución RII-DE-AAC-001-2026, emitida por ProCompetencia: https://procompetencia.gob.do/wp-content/uploads/2026/01/2781-resolucion-no-rii-de-aac-001-2026.pdf .

El INABIE informó que ha colaborado y continuará colaborando plenamente con los órganos competentes, como parte de su compromiso con la transparencia, la debida diligencia y el fortalecimiento institucional.

La entidad aseguró que todos los procesos ejecutados bajo la gestión actual se realizan conforme a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, garantizando legalidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.