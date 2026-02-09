Licitación pública
INABIE hace aclaración sobre investigación de ProCompetencia
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) precisó que la investigación iniciada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) contra varios oferentes, por presunta colusión, corresponde a un procedimiento de compras públicas realizado en el año 2023, previo a la actual gestión.
El proceso bajo investigación es la licitación pública nacional INABIE-CCC-LPN-2023-0049, información que está detallada en la Resolución RII-DE-AAC-001-2026, emitida por ProCompetencia: https://procompetencia.gob.do/wp-content/uploads/2026/01/2781-resolucion-no-rii-de-aac-001-2026.pdf .
El INABIE informó que ha colaborado y continuará colaborando plenamente con los órganos competentes, como parte de su compromiso con la transparencia, la debida diligencia y el fortalecimiento institucional.
La entidad aseguró que todos los procesos ejecutados bajo la gestión actual se realizan conforme a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, garantizando legalidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.