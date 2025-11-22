Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Bajas posibilidades

Pocas lluvias el fin de semana


Indomet

Indomet

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

En:

Para hoy y mañana, la influencia del sistema anticiclónico, mantendrá bajas posibilidades de lluvias significativas, dice el parte del jueves Instituto de Meteoroogía, que no actualizó su página web ayer.

No obstante, en la tarde el arrastre de campos nubosos por el viento del este/noreste, podría generar chubascos dispersos y pasajeros sobre la cordillera Central, la Septentrional y la sierra Oriental.

En los demás sectores del territorio nacional, el cielo permanecerá bastante soleado y no se prevén lluvias significativas.

En resumen, el viento del noreste incide con aguaceros pasajeros, aisladas, tronadas y ráfagas de viento, costas normales y temperaturas “agradables” o sea frescas, noche y madrugada en montañas y valles.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking