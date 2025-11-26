INAIPI firma acuerdo con la Universidad para fortalecer competencias de su personal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, y Ariadna Salgado, Vicerrectora Adjunta de la Universidad Santander, (UNISANT), en representación del Rector Dr. Enrique Navarro, firmaron un acuerdo interinstitucional de capacitación, para fortalecer las competencias de los colaboradores que trabajan al cuidado de los niños y las niñas que reciben servicios en los centros CAIPI Y CAFI.

La firma del acuerdo tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Santander, en el marco de un encuentro encabezado por autoridades académicas de la institución mexicana y la delegación del INAIPI, con la participación además del Sr. Juan Bolívar Díaz, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, quien fungió como testigo de la firma de este acuerdo y el Sr. Orlando Rodríguez Rosario, Consejero encargado de los Asuntos de Cooperación, ambos de la Embajada de la República Dominicana en México.

Este acuerdo refuerza el compromiso del INAIPI con la atención integral, la inclusión y el acompañamiento a las familias, respondiendo a las nuevas demandas formativas y a las prioridades establecidas por el Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien ha impulsado el fortalecimiento institucional del INAIPI.

El personal del INAIPI tendría acceso a diplomados, maestrías, y postgrados en diferentes áreas de la educación, que beneficien el rol que desempeñan diariamente con las familias, en las modalidades online, semipresenciales y presenciales, asegurando una capacitación continua, flexible y de alta calidad, con este acceso en diversas modalidades las formadoras podrán elegir la modalidad que se adapte a sus necesidades y adquirir conocimientos que están a la vanguardia.

Participaron de este acto de firma: la Sra. Estrella Pérez, Directora Académica de Asignación y Seguimiento Docente, Dra. Rocío Luna, Representante de la Universidad en República Dominicana, por el INAIPI, asistieron Juliana Pérez, Directora de Planificación y Desarrollo , José Manuel Vidal, Encargado de Relaciones Interinstitucionales del INAIPI, ⁠Rosibell Chevalier, Encargada de Cooperación Internacional.